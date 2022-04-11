البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10787 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 1865 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2791 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 3941 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، المشروعات الصناعية والهندسية، 179.2 ألف سهم، 71.5 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 700 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، 50 ألف سهم، 203 ألف سهم، 150 سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، 210.6 ألف سهم، 607.3 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، بنك كريدي اجريكول مصر، النعيم القابضة للاستثمارات، أوراسكوم للتنمية مصر 700 ألف سهم، 100 ألف سهم، 236.7 ألف سهم، 245 ألف سهم، 93.8 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أسمنت سيناء، شراء المساهم أسماء عامر غريب محمد 9.98 مليون سهم بسعر 10 جنيهات بقيمة إجمالية 99.98 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها إلى 7.5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان 745.3 ألف سهم بسعر 13.776 جنيه بقيمة إجمالية 10.2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 4.026% إلى 5.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وكشف البنك التجاري الدولي، عن زيادة البنك الأهلي المصري، حصته في البنك من 162.9 مليون سهم تعادل 8.27%، إلى 166.6 مليون سهم تعادل 8.41%.

أعلنت 6 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 212.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، والثانية 375.2 ألف سهم، والثالثة 310 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.53% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 688 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.3254% من أسهم رأس المال، والخامسة 800 ألف سهم، واشترت السادسة 357.2 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.8 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، موافقة مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023 والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره 14.229 مليون جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 10.642 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، موافقة مجلس الإدارة على السماح لمجموعة كينج سبان العالمية بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) في ضوء القواعد السارية والأعراف المطبقة في مثل هذه الصفقات، وتعيين فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية كمستشار مالي وAlliance Law Firm كمستشار قانوني للشركة لتقديم المشورة الفنية والقانونية لمجلس الإدارة.