هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10826 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1887 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 13295 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4325 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1853 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2814 نقطة.

أعلنت شركة أسمنت سيناء، شراء المساهم أسماء عامر غريب محمد 9.98 مليون سهم بسعر 10 جنيهات بقيمة إجمالية 99.98 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها إلى 7.5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان 745.3 ألف سهم بسعر 13.776 جنيه بقيمة إجمالية 10.2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 4.026% إلى 5.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وكشف البنك التجاري الدولي، عن زيادة البنك الأهلي المصري، حصته في البنك من 162.9 مليون سهم تعادل 8.27%، إلى 166.6 مليون سهم تعادل 8.41%.

أعلنت 6 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 212.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، والثانية 375.2 ألف سهم، والثالثة 310 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.53% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 688 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.3254% من أسهم رأس المال، والخامسة 800 ألف سهم، واشترت السادسة 357.2 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.8 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، موافقة مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023 والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره 14.229 مليون جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 10.642 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، موافقة مجلس الإدارة على السماح لمجموعة كينج سبان العالمية بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) في ضوء القواعد السارية والأعراف المطبقة في مثل هذه الصفقات، وتعيين فرست كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية كمستشار مالي وAlliance Law Firm كمستشار قانوني للشركة لتقديم المشورة الفنية والقانونية لمجلس الإدارة.