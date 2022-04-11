البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان

كتب أحمد عرفة

انتخب البرلمان الباكستاني، شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، إن هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في باكستان، مؤكدا أن "الشعب الباكستاني سيدافع عن سيادته وديمقراطيته".

وأضاف في بيان، أن "باكستان حصلت على استقلالها في عام ١٩٤٨؛ لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد المؤامرة الأجنبية لتغيير النظام".

والسبت، صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت مند الصباح بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة، كما أن البرلمان سيصوت على رئيس وزراء جديد الاثنين.