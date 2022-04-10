عمران خان: مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في باكستان.. والنضال يبدأ اليوم

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، إن هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في باكستان، مؤكدا أن "الشعب الباكستاني سيدافع عن سيادته وديمقراطيته".

وأضاف في بيان، أن "باكستان حصلت على استقلالها في عام ١٩٤٨؛ لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد المؤامرة الأجنبية لتغيير النظام".

والسبت، صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت مند الصباح بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة، كما أن البرلمان سيصوت على رئيس وزراء جديد الاثنين.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.