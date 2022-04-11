البرلمان الباكستانى ينتخب المعارض شهباز شريف رئيسا للوزراء

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انتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض رئيسًا للوزراء خلفًا لعمران خان.



وأعلن فوز شريف عقب حصوله على 174 صوتًا، بعد مقاطعة "حركة الإنصاف" للانتخابات، بحسب ما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.



وكان نواب حزب "حركة الإنصاف" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلنوا استقالة جماعية من البرلمان قبل التصويت احتجاجاً على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة.



وأعلن نواب حزب "حركة الإنصاف"، استقالة جماعية من الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم، احتجاجاً على تشكيل معارضيه السياسيين لحكومة جديدة.. وذلك قبل دقائق من موعد الانتخابات لرئيس الوزراء الجديد.



وتم اتخاذ القرار في اجتماع برلماني للحزب، ترأسه رئيس الحركة عمران خان، في مبنى البرلمان بعد ظهر اليوم.

ويأتي اجتمع البرلمان الباكستاني اليوم لانتخاب رئيس وزراء جديد، بعد أزمة دستورية استمرت أسبوعاً وبلغت ذروتها أمس الأحد عندما خسر عمران خان تصويتاً لحجب الثقة.