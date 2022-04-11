اكتشاف مستودع ضخم لتهريب الحيوانات المحنطة فى إسبانيا.. فيديو

وكالات

اكتشفت الشرطة الإسبانية مستودعا ضخما للحيوانات المحنطة، يعتبر أحد أكبر المستودعات من نوعه في أوروبا، وذلك أثناء تحقيق في تهريب محتمل.

وحسب موقع سبوتنيك، عثرت الشرطة على المستودع في مدنية بلنسية، ووجدت فيه حيوانات محنطة، منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.

وأفادت قوات الحرس المدني الإسباني بأنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية، حيث ضم المستودع مجموعة حيوانات محنطة زاد عددها عن 400 نوع محمي.

واشتمل المستودع على بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق، وتقدر قيمة الحيوانات المحنطة بنحو 29 مليون يورو (32 مليون دولار).