افتتاح المعرض الفنى والثقافى السادس بقصر ثقافة المنصورة

افتتح فريق أبطال الدقهلية معرضه الفنى والثقافى السادس، فى قاعة الفنانين التشكيليين فى قصر ثقافة المنصورة، فى إطار مشاريع الفريق لتجميل محافظة الدقهلية، والارتقاء بمظهرها الحضارى والجمالي، وإحياء الثقافة والفن فى ربوعها، وبلورة المواهب الشبابية وتمكينها فى المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

افتتح المعرض كلا من عمرو فرج مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى والقائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، والفنان محمود خفاجى نقيب الفنانين التشكيليين السابق، وعزت أحمد مدير قصر ثقافة المنصورة، وأحمد فضل قائد الفريق، وذلك بمشاركة 33 فنانا من فريق أبطال الدقهلية، قدموا أعمالهم ولوحاتهم الفنية المعبرة عن شهر رمضان الكريم.

ويقام المعرض على مدار أسبوع كامل؛ بهدف تسليط الضوء على المواهب الشبابية وإتاحة الفرصة لهم لعرض لوحاتهم الفنية والتعبير عن إبداعاتهم الفنية المختلفة، ونشر ثقافاتهم وإبراز مواهبهم وتطويرها والاستفادة من خبرات بعضهم البعض.

ويضم الفريق مجموعة من الشباب الجامعى الواعد، الذين تطوعوا للمشاركة فى مبادرة الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين بمحافظة الدقهلية، من خلال رسم عدد من اللوحات الفنية للأعلام والرموز المصرية على الحوائط والجدران، ترسيخا لدورهم المجتمعى بجانب عملهم ودراستهم الجامعية.

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء فريق أبطال الدقهلية، كان قد اقترحها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لإضفاء لمسة جمالية على الشوارع والميادين والجدران بنطاق المحافظة، بلوحات فنية خلابة تضفى الجمال وتجدد الأمل وتبعث بالكثير من الرسائل أهمها تعزيز قيمة الانتماء والتعاون وتحقيق الصالح العام، فضلا عن بلورة المواهب الشبابية وتمكينها فى المجتمع.