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اعرف مخالفتك.. عقوبة الاعتداء على رجل المرور أثناء العمل

الإثنين، 11 أبريل 2022 11:00 م
اعرف مخالفتك.. عقوبة الاعتداء على رجل المرور أثناء العمل مخالفات المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
 
الاعتداء على رجل المرور أثناء العمل :
يتم توقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500، والحبس فى مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم سحب الرخصة منه وعمل المحضر اللازم تجاه قائد السيارة لتعديه على رجل المرور أثناء مباشرة عمله.
 
الانتظار فى الممنوع :
والتى يتم تحريرها لسائقى المركبات ممن لا يلتزمون بأماكن الانتظار المخصصة لهم فى الطريق، وطبقًا لنص المادة 77 من قانون المرور، والذى نص على أنه أثناء انتظار السيارات بالطرق وساهمت فى وجود حالة من الزحام المرورى، فإنه يتم توقيع غرامة تتراوح من 20 : 50 جنيهًا، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح ودفع قيمة 10 جنيهات.
 
 
 

إدارة المرور

قانون المرور

اخبار الحوادث

الانتظار الخاطئ

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