استشهاد شاب فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى بيت لحم

استشهد الليلة، شاب فلسطيني من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إثر إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه.

وأفادت مصادر بوزارة الصحة، في وقت لاحق، باستشهاد الشاب محمد علي أحمد غنيم (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشاب غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة.

يأتي استشهاد الشاب غنيم بالتزامن مع تصعيد القوات الإسرائيلية ممارساتها القمعية والانتقامية ضد المواطنين وذلك بقرار سياسي اتخذه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إذ شهد امس الأحد، استشهاد سيدتين برصاص القوات الإسرائيلية في بيت لحم والخليل، وإصابة شاب بجروح حرجة في جنين، واستهداف مركبة فلسطينية قرب معبر الظاهرية جنوب الخليل.