اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 07:58 م
أكرم القصاص
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استئناف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين إسبانيا والمغرب بدءً من الثلاثاء

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:35 م
استئناف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين إسبانيا والمغرب بدءً من الثلاثاء طيران المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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تستأنف غدا الثلاثاء حركة الملاحة عبر خط الربط البحري بين المغرب وإسبانيا للمسافرين، حيث سيتم إطلاق الرحلات البحرية بين ميناءي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، وبين ميناءي طريفة وطنجة، برحلات مخصصة للركاب.


وكانت وزارة النقل واللوجستيك المغربية قد أعلنت، في وقت سابق، استئناف الرحلات البحرية وفق شروط تقتضي الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية في البلدين، وهذا تنفيذا للبيان المشترك بين المغرب وإسبانيا عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس، الخميس الماضي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.


المغرب

إسبانيا

استئناف الطيران بين المغرب وإسبانيا

الرحلات الجوية

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