اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 03:45 م
أكرم القصاص
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إعلان جديد لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق خلال شهر رمضان

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:30 م
إعلان جديد لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق خلال شهر رمضان إعلان جديد لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
تقرير خاص

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- بسملة أحد الناجين من حوادث الحروق نجمة الإعلان تحت شعار "فى عز الألم بنلاقي الأمل"

 

أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية اعلانها الأول لشهر رمضان المبارك، والذى ياتي هذا العام بالتزامن مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، بمشاركة الفنان أحمد سعد لأداء اغنية الإعلان والفنان أحمد فهمي للتعليق الصوتي، وتناول الإعلان رحلة علاج الطفلة بسملة، بدءا من اصابتها وحتى تمكنت من التعافى والقدرة على السير، وذلك فى الظهور الأول للطفلة بسملة عقب مشاركتها فى احتفالية (قادرون باختلاف).
 
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وتم خلال الإعلان عرض لمحات عن اخر تطورات بناء المستشفى وما تم انجازه من المشروع بفضل التبرعات والدعم الذي حظيت به المستشفى من جانب ملايين الذين آمنوا بقضية الحروق، وأهمية وجود مستشفى متخصص لعلاج الناجين من حوادث الحروق، واعتمد الإعلان على نشر الأمل في نفوس الفئة المستهدفة تحت الشعار الذي وضعته مؤسسة أهل مصر للتنمية (في عز الألم بنلاقي الأمل).
 
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وحرصت أهل مصر على الظهور بشكل مختلف بإطلاق إعلان هذا العام، ليخرج من مرحلة عرض المشكلة المتعلقة بضحايا الحروق، لعرض الحل، والذي يظهر فى إتمام بناء المستشفى والاستعداد لافتتاحها الذي سيعد بمثابة نقطة نهاية لألام العديد من ضحايا الحروق، بالإضافة الى الحرص خلال الاعلان على تشجيع الفئات المستهدفة على التبرع للمستشفى.
 
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وقالت الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، ان الشعور الذي ينتاب كافة القائمين على مؤسسة أهل مصر هو الفخر بالنتائج التي وصل لها المستشفى حاليا، موجهة الشكر لكل الداعمين للقضية منذ طرحها الأعوام السابقة والذين كانوا السبب الرئيسي لبناء أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط، الذي سيتم افتتاحه في سبتمبر 2022.

مؤسسة أهل مصر

اعلان اهل مصر

اهل مصر

مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

احمد سعد

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