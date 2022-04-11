إصابة 2 إثر انفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أصيب 2 بإصابات متفرقة إثر انفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ أثناء القيام بأعمال اللحام به بمنطقة أم زغلول بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم المصابين للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بانفجار فنطاس نقل مواد مشتعلة فارغ بمنطقة أم زغلول.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أثناء القيام بأعمال اللحام بالفنطاس حدث إنفجار به بسبب قوة الضغط، مما أسفر عن إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة