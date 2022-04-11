إصابة مواطن و6 أفراد شرطة خلال اشتباكات مع متظاهرين فى إندونيسيا

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أصيب شخص و6 أفراد شرطة، خلال احتجاجات نظمها مئات الطلاب الجامعيين أمام البرلمان بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا"؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتمديد فترة بقاء رئيس البلاد جوكو ويدودو، في منصبه.



وأطلقت الشرطة الإندونيسية - حسبما ذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الإثنين - الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق الطلاب المحتجين.



وأوضح رئيس شرطة جاكرتا، فاضل عمران - خلال مؤتمر صحفي- أن المصاب هو محاضر جامعي كان يشارك في الاحتجاج عندما اعتدت عليه مجموعة غير طلابية، حيث أصيب بجروح خطيرة، لافتًا إلى أن الأفراد الستة من الشرطة الذين حاولوا مساعدة المحاضر أصيبوا أيضًا بجروح.



وأشارت القناة إلى أن الاحتجاج يعد واحدا من عدة احتجاجات نُظمت في جميع أنحاء إندونيسيا، من بينها، العاصمة جاكرتا، ومقاطعتي" سولاوسي" الجنوبية و"جاوة" الغربية، حيث سار مئات الطلاب يرتدون سترات تجاه البرلمان.. كما أنه تم رصد العديد من المحتجين يفرون من المكان خارج البرلمان بالعاصمة "جاكرتا"، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم قذف المبنى بالحجارة.