"أولاد عبدالعال" عمالقة الكنافة احترفوا حلويات رمضان فى صعيد مصر منذ 40 سنة.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من مكان صناعة الكنافة الآلى والقطائف التى تشتهر بها عائلة عبد العال منذ أكثر من 40 عاما، ويعمل بها معظم أفراد العائلة الذين ورثوها عن الأب.

قال أحمد عمر، إنه تعلم الصنعة من والده ويعمل بها فى شهر رمضان من كل عام، ويساعده أشقائه فى العمل ما بين صناعة الكنافة والقطائف وبيع المخلل والفول والطعمية.

وأوضح عمر، أنه أحب الصنعة وخاصة فى شهر رمضان ويتواجد من الصباح وحتى فترات المساء فى مكان مخصص بالسوق القديم، ويوزع الكنافة والقطايف على أماكن تابعة لهم لبيعها أيضًا.

وأشار عمر عبد المتعال، إلى أنه بدأ صناعة الكنافة الآلى منذ أكثر من 40 عاما، وكان يشاهد حينها أحد الصناع يعمل فى ذلك المجال وبدأ فى البداية بصناعة الكنافة البلدى على الفرن المصنوعة من الطوب اللبن والساج ثم أشترى ماكينة آلية بعد ذلك.

وأوضح عمر عبد المتعال، أن جميع أفراد عائلته تعمل بالصناعة فى شهر رمضان من كل عام وينتظر الشهر الكريم لبدء العمل، حيث يجهز المعدات وصيانتها قبل الشهر بأيام ويحافظ على قوام العجين والكنافة وكذلك جودتها وتجهيزها للبيع.