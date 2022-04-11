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أوكرانيا: روسيا تحتجز الكثير من المدنيين والصحفيين فى سجون على أراضيها

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:38 م
أوكرانيا: روسيا تحتجز الكثير من المدنيين والصحفيين فى سجون على أراضيها الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت أوكرانيا، أن روسيا تحتجز الكثير من المدنيين والصحفيين فى سجون على أراضيها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

ورصدت وزارة الثقافة وسياسة الإعلام الأوكرانية تدمير 166 موقعًا ثقافيًا فى أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية فى البلاد.


وقال وزير الثقافة وسياسة المعلومات الأوكرانى أولكسندر تكاتشينكو - وفقًا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين "نحن نحتفظ بسجلات رسمية على موقع الوزارة على الإنترنت، وهناك بالفعل 166 موقعًا للتراث الثقافى تم تدميرها أو إتلافها".


وأضاف أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع شركاء غربيين لإنشاء صندوق مشترك لاستعادة التراث الثقافى الأوكرانى، مضيفا: "تحدثت مع وزير الثقافة الفرنسى وناقشنا الحاجة إلى إنشاء صندوق مشترك لبلداننا والبلدان التى تدعمنا، والتى ستشارك فى تجديد واستعادة التراث الثقافى فى أوكرانيا"، داعيا إلى فرض عقوبات وإنهاء التعاون مع المجتمع الثقافى الروسي.


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