وأفادت اللجنة الانتخابية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن جاجلويف حصل على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% عند بيبيلوف في دائرة كفايسا (ثاني أكبر مدينة فى البلاد) .

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر الخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفال قبل ظهر اليوم .

وكان بيبيلوف قد قال أمس الأحد للصحفيين " نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين" .