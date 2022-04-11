أفريقيا تسجل إجمالى 11.685 مليون إصابة و252 ألف وفاة بكورونا

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سجلت (المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها) التابعة للاتحاد الأفريقي، 11 مليونا و685 ألف إصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية و252 ألفا و500 حالة وفاة .. في حين تعافى 10 ملايين و696 ألف شخص، وذلك منذ بدء الجائحة.



وأوضح بيان صادر عن "المراكز الأفريقية" بلوغ نسبة التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا 15.7 % فيما حصل 20.5 % على جرعة واحدة و1.3 % جرعة معززة في قارة إفريقيا.



وذكر بيان "المراكز الأفريقية" أن حالات كورونا القارية استحوذت على 3 % من نسبة الإصابات المسجلة عالميًا، فيما بلغت وفيات القارة 4.2 % من النسبة العالمية.



وعن ظهور تحورات فيروس كورونا، أبلغت 48 دولة عن ظهور متحور "ألفا"، فيما سجلت 44 دولة ظهور متحور "بيتا"، و47 دولة أبلغت عن متحور "دلتا"، و6 دول ظهر لديها متحور "جاما"، و39 دولة متحور "أوميكرون".



بينت "المراكز الأفريقية" أن 53 دولة أفريقية واجهت الموجة الثالثة، و46 دولة ضربتها الموجة الرابعة، فيما عصفت الموجة الخامسة بـ 8 دول وذلك منذ بدء الجائحة، فيما كشفت عن إجراء 94 مليونا و10 آلاف اختبار في مسعى لترصد وعلاج فيروس كورونا المستجد.



في سياق ترصد الفيروس سريع الانتشار، أوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تتبع المتلازمات مثل الانفلونزا والترصد الجيني للفيروس وتتبع المخالطين وإخطار وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء، واستمرار حملات التوعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية.



يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.