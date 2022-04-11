اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 أبريل 2022 06:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم البلدي للمستهلكين.. البقرى من 160 إلى 180 جنيها للكيلو

الإثنين، 11 أبريل 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدي للمستهلكين.. البقرى من 160 إلى 180 جنيها للكيلو لحوم ارشيف
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" آخر تحديث فى أسعار اللحوم  اليوم الإثنين 11-4-2022 وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى ما بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية.

 

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

 

 

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 90 إلى 105 جنيها، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

 

 

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.

 

 

 

 

 

 


لحوم

اسعار اللحوم

أسواق

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحوم اليوم

اللحوم الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 226 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز ديرمواس بالمنيا

الأحد، 10 أبريل 2022 01:46 م

لحوم وفراخ يوميا والكنافة فى الحلو والفول أساسى فى السحور.. تفاصيل وجبات الطلاب بالمدن الجامعية خلال رمضان.. شاشات تفاعلية بغرف الطلاب.. وجامعتا القاهرة وحلوان تنظمان أنشطة اجتماعية ودينية وتثقيفية طوال الشهر

الأحد، 10 أبريل 2022 06:00 ص

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق للمستهلكين.. البقرى بـ160 جنيها للكيلو

الأحد، 10 أبريل 2022 05:00 ص

الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان لحوم من صكوك الإطعام بـ4 محافظات

الأحد، 10 أبريل 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة