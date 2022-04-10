اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 05:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق للمستهلكين.. البقرى بـ160 جنيها للكيلو

الأحد، 10 أبريل 2022 05:00 ص
أسعار اللحوم البلدي في الأسواق للمستهلكين.. البقرى بـ160 جنيها للكيلو صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" آخر تحديث فى أسعار اللحوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم البقرى بلدى ما بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية. 

 

ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

 

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 90 إلى 105 جنيها، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.


لحوم

اسعار اللحوم

اسواق

سعر اللحمة اليوم

أسعار اللحوم اليوم

اللحوم الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 3 محاضر ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

السبت، 09 أبريل 2022 03:07 م

توزيع مواد غذائية ولحوم على 15 ألف شخص بقرى حياة كريمة بالبحيرة

السبت، 09 أبريل 2022 01:25 م

منيو إفطار اليوم الثامن من رمضان.. محشي مشكل ولحمة مشوية

السبت، 09 أبريل 2022 10:00 ص

"التموين" تطمئن المواطنين: احتياطى السلع الغذائية يكفى فترات طويلة.. السكر 5.6 شهر والزيت 5.9 شهر.. واللحوم الحية 16.6 شهر وطرح الدواجن المجمدة بسعر 48 جنيها للكيلو.. وتؤكد: تخفيضات معارض أهلا رمضان من 20 لـ30%

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة