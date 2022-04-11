اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 12:40 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوت
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 13.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 7 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها.
فاصوليا 12.5‎
‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 12.5 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎وورق عنب 25 جنيه
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏‎يوسفي سكرى 7 جنيه
برتقال بصرة 7 جنيه
برتقال بلدى 5 جنيه
الفراولة 13 جنيه
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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