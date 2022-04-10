كتبت فاطمة خليل

الصيف هو أفضل وقت في السنة لخسارة الوزن، حيث يزيد من فرص البقاء متحمسًا وعلى المسار الصحيح لتحقيق هدف اللياقة الخاص بك إلى جانب ذلك، تتوفر مجموعة متنوعة غنية من الفاكهة في الموسم والتي يمكن أن تدعم هدفك في إنقاص الوزن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من الماء ومغذية للغاية، في هذا التقرير 5 فواكه وخضروات صيفية يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن.

5 فواكه وخضروات صيفية يجب تناولها لإنقاص الوزن



البطيخ

البطيخ هو أفضل فاكهة الصيف تتكون الفاكهة الحمراء من 92% من الماء ، وهي أكثر الأطعمة ترطيبًا التي يمكنك تناولها في فترة الظهيرة المشمسة الحارة.

يمكن أن يساعد محتوى الماء والألياف فيه على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

فاكهة الصيف مليئة بالألياف وفيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين المضاد للأكسدة ، مما قد يمنع نمو الخلايا السرطانية.

الخيار

من الخضروات الصيفية متعددة الاستخدامات التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بعدة طرق مثل السلطة تتمتع بخصائص تبريد طبيعية يمكن أن تحميك من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة. 95٪ من الخيار عبارة عن ماء فقط وهذا يحتوي على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول وأيضًا يزيل سموم جسمك ويحافظ على بشرتك صحية.

البرتقال

تعتبر ثمار الحمضيات مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم وفيتامين سي، كما أنها تحتوي على عناصر مغذية أخرى بكميات قليلة مثل فيتامين أ وك والكالسيوم والمغنيسيوم.

يمكن أن يساعد فيتامين سي في تعزيز المناعة والتمثيل الغذائي إلى جانب ذلك ، فإن الفاكهة المنعشة غنية أيضًا بالألياف وتحتوي على 88 % من الماء.

يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد أيضًا في التغلب على حرارة الصيف.

يساعد محتوى البوتاسيوم فيه بشكل خاص على تقليل تقلصات العضلات التي تحدث في فصل الصيف.

الشمام

الشمام والكانتالوب، كلها غنية بالمواد المغذية فاكهة الصيف منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها صديقة لفقدان الوزن فهو غني بفيتامين A و B و K و C والمعادن الأخرى مثل الزنك والنحاس، يمكن للبطيخ أيضًا تحسين البصر وتقليل ضغط الدم.

الخوخ



الخوخ هو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ويقدم وجبة خفيفة ممتازة للمضغ بين الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكرية.

يحتوي الخوخ على 89% من الماء والكثير من الألياف. يمكن أن يؤدي تناولها بين الوجبات إلى زيادة الشعور بالشبع وإشباعك لفترة طويلة كما أن الفاكهة ذات النواة غنية بفيتامين A و C والحديد والزنك وغيرها.