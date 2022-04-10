وزير النقل ومحافظ سوهاج يدشنان خطوط النقل الجماعى للركاب.. صور

سوهاج - محمود مقبول

دشن المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، خطوط نقل الركاب بمحافظة سوهاج، بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة النقل .

وتفقد وزير النقل ومحافظ سوهاج أتوبيسات النقل الجماعى التى اصطفت أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذى يوافق العاشر من أبريل كل عام.

وهنأ وزير النقل أهالى سوهاج بإطلاق خدمة النقل الجماعى لأول مرة بالمحافظة، والذى يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن منذ لحظة خروجه من المنزل وحتى العودة اليه، وتقديم كافة الخدمات اليومية بكفاءة وفاعلية، ونظرا لكون عملية الانتقال من مكان إلى آخر تعد من الخدمات الهامة قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتقديم خدمات النقل الأخضر المستدام بهدف تحقيق الأمان والراحة للمواطن وتوفير بيئة نظيفة لربط المحافظات ببعضها وربط عواصم المحافظات بالمراكز التابعة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن تقديم الخدمة اليوم ما هو إلا مرحلة أولى من بناء نظام نقل امن، ومريح، ومتطور، واقتصادى لأبناء سوهاج.

ومن جانبه، رحب محافظ سوهاج بوزير النقل على أرض سوهاج، مثمنا دور وزارة النقل وجهودها فى التعاون مع محافظة سوهاج حتى يخرج هذا المشروع للنور، مؤكدا أننا اليوم أمام صورة جديدة من صور اهتمام الدولة بالمحافظة من خلال تدشين مشروع النقل الجماعى الأول من نوعه بها، والذى يهدف إلى توفير نقل جماعى آمن ومنظم حرصا على مصلحة المواطنين، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وخلق نوع من التنافسية التى تؤدى الى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

يذكر أن أتوبيسات النقل الجماعى الجديدة مكيفة الهواء، ومزودة بخدمة " الواى فاى "، وتوفر خدمة النقل للركاب بين مدينة سوهاج العاصمة ومراكز " طهطا، المراغة، الكوثر، ساقلتة، المنشاة، العسيرات، جرجا "، كمرحلة أولى .



وزير النقل ومحافظ سوهاج مع أحد سائقى خطوط النقل الجديدة

خطوط النقل الجديدة بسوهاج



وزير النقل ومحافظ سوهاج



وزير النقل يتحدث لمحافظ سوهاج

تدشين خطوط النقل الجديدة بسوهاج

خطوط النقل الجديدة من الداخل

وزير النقل ومحافظ سوهاج يتفقدان خطوط النقل الجديدة

وزير النقل ومحافظ سوهاج داخل ديوان عام المحافظة

محافظ سوهاج يستقل وزير النقل



خطوط النقل الجديدة بسوهاج من الداخل