اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة الأوكرانى: روسيا دمرت 307 مستشفيات ومراكز صحية

الأحد، 10 أبريل 2022 05:00 ص
وزير الصحة الأوكرانى: روسيا دمرت 307 مستشفيات ومراكز صحية الحرب الروسية الأوكرانية
ا ش ا

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قال وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، إن الجيش الروسى دمر 307 مستشفيات ومنشآت رعاية صحية فى أوكرانيا بينها 21 منشأة لم يعد بالإمكان صيانتها أو إصلاحها.
 
وأشار لياشكو -فى تصريح نقلته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية- إلى أنه بين المنشآت الصحية التى تم تدميرها مستشفيات رئيسية فى مناطق حيوية، مضيفا أن هناك 21 مستشفى تم تدميرها بالكامل ولا يمكن إصلاحهم بل سيتم بناء مستشفيات جديدة تماما.
 
وشدد لياشكو على الحاجة لتأسيس مستشفيات ميدانية فى المناطق الغربية من البلاد؛ لأنه فى المناطق الشرقية التى شهدت الأعمال العدائية الروسية تلقى الجرحى الإسعافات الأولية فقط قبل أن يتم إجلاؤهم.

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