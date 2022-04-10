اليوم السابع
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وزير التعليم يوجه بضرورة استخدام معلمى وتلاميذ رابعة ابتدائى منصة LMS

الأحد، 10 أبريل 2022 03:27 م
وزير التعليم يوجه بضرورة استخدام معلمى وتلاميذ رابعة ابتدائى منصة LMS وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور طارق شوقي كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن ضرورة استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي منصة LMS. 
 
وأعلنت الوزارة عن إتاحة برنامجي (العلوم والرياضيات) بنسختيهما (المطبوعة، والرقمية على منصة LMS)؛ لضمان تحقيق أفضل مستويات التحصيل المعرفي المطلوب، وتتويجًا لدخول مصر مرحلة الإتاحة الرقمية لمناهجها، والتوسع فيها، واتساقًا مع معالم الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030. 
 
ووجهت الوزار بضرورة الالتزام بما يلى: 
 
ـ تحقيق الاستفادة المثلى، مما تم توفيره من برامج دولية، عالية المستوى، لإضفاء تجربة ناجحة، وفريدة على رحلة تعلم أبنائنا بالصف الرابع الابتدائي لبرنامجي (العلوم، والرياضيات).
 
- استخدام معلمي، وتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لمنصة LMS، مع التأكيد المستمر على أهمية المتابعة والوصول إلى البرامج الرقمية المجانية المتاحة باللغة العربية.
جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مفاهيم المنظومة التعليمية الجديدة منذ إطلاقها عام 2018، مستهدفه إعداد جیل مبتكر، وقادر على فهم الاختلافات وتقبلها، والإحاطة بالقضايا المحلية والدولية، والمنافسة عالميًا، وسعيًا نحو استكمال بناء نظام تعليمي متميز، يرقى إلى معايير الجودة العالمية، ويتفق مع المكانة الرفيعة التي تستحقها مصر على المستوى الدولي.

التربية والتعليم

بنك المعرفة

استخدام معلمى الصف الرابع الابتدائي بنك المعرفة

اخبار مصر

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