مهتزة نفسيا تترك طفلتها لدى حارس عقار بالمهندسين

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن إجراء حوار مع حارس عقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، قرر بترك سيدة مجهولة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ويناشد من يتعرف عليها إعادتها لذويها.

بالانتقال والفحص أمكن تحديد حارس العقار المعنى بمقطع الفيديو بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.. وباستدعائه قرر أنه بتاريخ 4 الجارى حضرت لمحل عمله إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة وتركت طفله وطلبت منه رعايتها وانصرفت.. وبمناقشة الطفلة المذكورة قررت أنها لا تعلم أى بيانات عن ذويها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد والدة الطفلة (بدون عمل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين أنها تعانى من اضطرابات نفسية.. وبمناقشة شقيقها (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) قرر أن شقيقته مضطربة نفسياً وكانت دائمة التغيب عن المنزل.

وبالعرض على الجهات المختصة أشارت إلى أن الأم تعانى من اضطرابات نفسية وأوصت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحمايتها وضمان سلامتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.