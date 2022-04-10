مفوضية اللاجئين: أحصينا أكثر من 4,5 مليون شخص هربوا من أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت مفوضية اللاجئين، إنها أحصت أكثر من 4،5 مليون شخص هربوا من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اقترح ممثل شبه جزيرة القرم فى مجلس النواب الروسى ميخائيل شيريميت أن تعلق موسكو إمدادات الغاز إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

قال شيريميت فى مقابلة مع سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبى يواصل سياسته غير المحترمة والمهينة تجاه روسيا.

وأضاف "وردًا على أفعالهم غير الودية، أعتقد أنه يجب علينا الرد بعقوبات صارمة ووقف إمدادات الطاقة مؤقتًا حتى يدرك النظراء الأوروبيون أن السياسة العدوانية تجاه روسيا ضارة ويُعاقب عليها ".

وأفاد بأن الاتحاد الأوروبى ارتكب "خطأ فادحًا" باختياره الولايات المتحدة "أفضل صديق له".

وفى عام 2021 الماضى، بلغت واردات روسيا إلى الاتحاد الأوروبى حوالى 45% من الغاز و27% من النفط الخام و46% من الفحم، وفقًا للمفوضية الأوروبية.