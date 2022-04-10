اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: 85 مليون وظيفة ستختفى فى 2025

الأحد، 10 أبريل 2022 03:28 م
معلومات الوزراء: 85 مليون وظيفة ستختفى فى 2025 انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، انفوجرفا جديدا بعنوان "وظائف المستقبل بحلول 2025".
 
وأظهر تقرير جديد صادر عن شركة كورسيرا عن مستقبل الوظائف حول العالم؛ حيث يُتوقع أن تختفي 85 مليون وظيفة حول العالم، مقابل 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر، بحلول 2025.
 
على أن تعتمد الوظائف الجديدة -مهندس البرمجيات، ومهندس تعلم الآلة، ومحلل البيانات، وأخصائي التسويق- بالأساس على عدد من المهارات منها، المهارات الشخصية: كاتخاذ القرار والابتكار، ومهارات التواصل مثل: التعاون، وإدارة المشروعات، والمهارات التقنية: كالبرمجة.
 
كما أشار التقرير إلى أن أكثر من مليار شاب حول العالم سيدخلون سوق العمل في الفترة من (2015-2025)، و40% منهم سيجدون الوظائف المناسبة لهم.
 
انفوجراف
انفوجراف

 


معلومات الوزراء

مصطفى مدبولى

اختفاء وظائف

ظهور وظائف جديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة