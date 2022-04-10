اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 57 شخصا وإصابة 110 جراء الأمطار الغزيرة فى الإكوادور

الأحد، 10 أبريل 2022 10:27 ص
مصرع 57 شخصا وإصابة 110 جراء الأمطار الغزيرة فى الإكوادور فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الاكوادور، اليوم الأحد، أن هطول الأمطار الغزيرة على مدى نصف عام في جميع أنحاء البلاد أدى إلى مصرع 57 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وأوضحت هيئة إدارة المخاطر الوطنية في الإكوادور حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الاخبارية، أن نحو 31 ألف شخص عانوا من خسائر وأضرار جراء هطول الأمطار التي تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير آلاف المنازل وهكتارات من الأراضي الزراعية.

يذكر أن 28 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انهيارات أرضية وفيضانات عارمة ضربت العاصمة كيتو في نهاية يناير الماضي.

 


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