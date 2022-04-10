مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك بالمحسمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة مع توك توك بدون لوحات معدنية بأعلى محور 30 يونيو أمام نزله الشيخ سليم، بالمحسمة القديمة وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، بعد معاينه الشرطة للحادث.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة رقم "ط ف ي 6727" مع توك توك بدون لوحات معدنية أعلى محور 30 يونيو بنزلة الشيخ سليم بالمحسمة القديمة دائرة مركز أبو صوير، وأسفر الحادث عن مصرع مصطفي علي سعد إبراهيم مقيم المحسمة القديمة، واتتقل رجال الشرطة لمعاينة الجثمان وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.