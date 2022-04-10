مسعود شومان ويسري حسان يضيئان تجربة الشاعر فؤاد حداد في بيت الشعر بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أقام بيت الشعر بمحافظة الأقصر، فعاليات أمسية شعرية بعنوان "في حضرة فؤاد حداد"، حيث استضاف فيها الشاعر مسعود شومان والشاعر يسري حسان، وذلك فى إضاءات حول تجربة الشاعر والمؤسس فؤاد حداد، من خلال إلقاء الضوء على بعض الجوانب الإبداعية والنفسية في تجربته الشعرية.

وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، حيث بدأت الأمسية بالشاعر يسري حسان الذي تحدث عن تجربة فؤاد في شعر العامية المصرية، وشهادات الشعراء عنه من قبل بيرم التونسي، وصلاح جاهين، والأبنودي، وعلاقة حداد بالأغنية والملحنين، كما تناول تجربة كتابة "المسحراتي" كتجربة فريدة ومغايرة لما قدمه من سبقوه في إطار مغاير يجمع بين الثابت والمتغير.

وقد تحدث الشاعر مسعود شومان عن تجربة فؤاد حداد الشعرية وكيف أنه كان رائدًا ومؤسسا في الشعرية العربية، وكيف استلهم التراث الشعبي المصري بكل مدلولاته وطياته الاجتماعية، وصاغ ذلك كله في قصائد استأثرت بالوجدان العربي وتفاعل معها المبدعون والمتلقون على حد سواء، وأورد نماذج من قصائد فؤاد حداد خاصة تلك التي تميزت بالحس الفكاهي والساخر.

وفي الجزء الثاني من الأمسية استمع الجمهور إلى قراءات شعرية لكل من: الشاعر مسعود شومان، والشاعر يسري حسان، كما تخلل الأمسية بعض المداخلات الثرية من شعراء ومثقفي الأقصر وجمهور بيت الشعر.

وفى نفس السياق أقام بيت الشعر بالأقصر بقيادة حسين القباحى مدير البيت، فعاليات أمسية لأربعة شعراء من الفائزين ببعض الجوائز الأدبية لهذا العام، في ليلة شعرية استمع الجمهور فيها لقراءات شعرية من مختلف الألوان الإبداعية، وهم الشاعر الضوي محمد الضوي، والشاعر عبيد عباس، والشاعر عبدالنبي عبادي، والشاعر محمد المتيم، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر، وبدأت الأمسية بالشاعر الضوي محمد الضوي شاعر، وكاتب مسرحي، عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا، صدر له ست مجموعات شعرية، ومسرحيتان شعريتان، وفاز بعدة جوائز محلية وعربية، وهو الفائز مؤخرًا بجائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، المركز الأول، فرع أدب الطفل، عن مسرحيته الغنائية (سر اختفاء الشمس)، ومما قرأ من شعره:- (معًا سوف نخطو على دَرَجٍ هادئٍ صُدفةً، صُدْفةً وبلا خُطّةٍ .. لا وُعودَ بحلِّ مشاكلَ كُبرى ولا ضرباتٍ على الصخرِ كي يثمرَ الماءَ غصبًا فقط سوفَ نخطو).



تجربة الشاعر المؤسس فؤاد حداد في بيت الشعر بالأقصر (1)



تجربة الشاعر المؤسس فؤاد حداد في بيت الشعر بالأقصر (2)



تجربة الشاعر المؤسس فؤاد حداد في بيت الشعر بالأقصر (3)