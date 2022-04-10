اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار النمسا يزور روسيا غدا في مهمة وساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الأحد، 10 أبريل 2022 07:51 م
مستشار النمسا يزور روسيا غدا في مهمة وساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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يزور المستشار النمساوي كارل نيهمر، غدا الاثنين، روسيا؛ في مهمة وساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 


وذكرت المستشارية النمساوية - في بيان - أنه بعد لقاء المستشار النمساوي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت في كييف، كان لابد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على الرحلة مع كبار أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني أولاف شولتز.

ولفت البيان إلى أن المستشار يريد أن يكون بمثابة "بناء الجسور وبذل كل جهد للاقتراب قليلاً من السلام".


وكان المستشار النمساوي قد تعرض لانتقادات من الأحزاب بعد زيارته لأوكرانيا يوم أمس السبت بسبب ما أسموه تعريض حياد النمسا للخطر من خلال إظهار التضامن مع أوكرانيا.


النمسا

كارل نيهمر

مستشار النمسا

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

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