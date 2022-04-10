مركز جماليا الروسى يختبر فاعلية لقاح كورونا الأنفى بجهاز اختبار المناعة

كتبت أمل علام

أكد ألكسندر جينسبورج، رئيس مركز "جماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، أن هناك جهازا جديدا للتأكد من وجود المناعة لدى من تلقوا لقاح كورونا الأنفي ضد فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أنه من الضروري إدخال تعديلات على التعليمات الخاصة به بغية استخدامه على نطاق واسع، جاء ذلك بعد أن اعلن مركز "جماليا" الروسي عن انطلاق التداول المدني للقاح الأنفي ضد فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" إن جهاز اختبار المناعة موجود، لكنه ليس اختراعا لنا، إذ إننا أخذنا جهاز اختبار آخر وقمنا بتكييفه على لقاحنا".

وأضاف: "لقد وضعنا شروطا للتحليل بحيث يمكن قياس كمية الجلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية، وحسب مدير مركز "جماليا" فإن جهاز اختبار المناعة ليس بحاجة إلى تسجيل رسمي، ومن أجل استخدامه الجماعي يكفي إدخال تعديلات على التعليمات.

يذكر أن اللقاح الأنفي الذي أطلق عليه "سبوتنيك – إن" تم تسجيله في روسيا يوم 1 أبريل الجاري.