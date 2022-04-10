مرشح اليسار الراديكالى فى فرنسا: لا يجب أن نعطى صوتا لمارين لوبان

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أعلن مرشح حركة "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، والذي حل ثالثا في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 19.5% من الأصوات، أنه لن يعطي صوتا لمرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن والتي تأهلت للجولة الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.



وقال في كلمة له عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى إنه قبل خمس سنوات كان هناك بعض الضرر بعد الإعلان أن الفرنسيين قادرون على معرفة ما يجب القيام به، ومعرفة ما هو جيد للبلاد.



ولكن لتجنب الجدل هذه المرة، أوضح ميلينشون: "لذا يجب ألا نعطي صوتا لمارين لوبان"، وقبل أن يكررها أربع مرات، قال "أكررها لأنني عندما أقول شيئا يبدو الأمر أحيانا كما لو أنني لم أقله، لذا أعتقد أنه تم سماع الرسالة... نحن نعلم لمن لن نصوت أبدا!".



وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قد حصل على نسبة تصويت (28.1 %) ومرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن حصلت على نسبة تصويت (23.3%) ليتأهلا للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس الفرنسي ووفقا لما أعلنته فرانس 24.