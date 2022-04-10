اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 10:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح اليسار الراديكالى فى فرنسا: لا يجب أن نعطى صوتا لمارين لوبان

الأحد، 10 أبريل 2022 10:15 م
مرشح اليسار الراديكالى فى فرنسا: لا يجب أن نعطى صوتا لمارين لوبان مرشح حركة "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مرشح حركة "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، والذي حل ثالثا في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 19.5% من الأصوات، أنه لن يعطي صوتا لمرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن والتي تأهلت للجولة الثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. 


وقال في كلمة له عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى إنه قبل خمس سنوات كان هناك بعض الضرر بعد الإعلان أن الفرنسيين قادرون على معرفة ما يجب القيام به، ومعرفة ما هو جيد للبلاد.


ولكن لتجنب الجدل هذه المرة، أوضح ميلينشون: "لذا يجب ألا نعطي صوتا لمارين لوبان"، وقبل أن يكررها أربع مرات، قال "أكررها لأنني عندما أقول شيئا يبدو الأمر أحيانا كما لو أنني لم أقله، لذا أعتقد أنه تم سماع الرسالة... نحن نعلم لمن لن نصوت أبدا!".


وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قد حصل على نسبة تصويت (28.1 %) ومرشحة حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبن حصلت على نسبة تصويت (23.3%) ليتأهلا للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس الفرنسي ووفقا لما أعلنته فرانس 24.

ومع انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022 ، جاء ماكرون في صدارة ترشيحات الناخبين بحسب استطلاعات الرأي ، متقدماً بفارق طفيف عن لوبان ، بعدما حصد المزيد من الشعبية لدوره الإيجابي في محاولات احتواء الحرب الأوكرانية ، واتصالاته المستمرة بأطراف الأزمة.

وتوقعت العديد من استطلاعات الرأي أن يخوض ماكرون ومارين لوبان جولة إعادة 24 إبريل الجاري ، حيث استطاعت لوبان الحفاظ علي حظوظها للمنافسة في تلك الانتخابات بعدما تخلت بشكل واضح عن مواقفها السابقة الداعمة لروسيا ، وإدانتها لـ الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي.

 

 


فرنسا

الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

أريك زامور

أريك زيمور

موعد الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الاولي من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

ماكرون ولوبان

موعد جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا.. ماكرون ولوبان بجولة الإعادة فى الانتخابات الفرنسية 24 إبريل الجارى

الأحد، 10 أبريل 2022 08:35 م

فرنسا.. ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

الأحد، 10 أبريل 2022 08:13 م

انتخابات فرنسا.. ماكرون يواجه معركة صعبة مع بدء التصويت فى الجولة الأولى.. أصوات اليسار أزمة للرئيس فى جولة الإعادة فى ظل عزوفهم عن تأييده على العكس مما حدث بـ2017.. وتحذير من صدمة مثل بريكست فى حال فوز لوبان

الأحد، 10 أبريل 2022 02:40 م

أوروبا تتابع انتخابات فرنسا بتوتر مخافة تغيير قرارات السياسة الخارجية

الأحد، 10 أبريل 2022 01:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة