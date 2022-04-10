مديريتا أمن الإسكندرية والمنوفية تضبطان قضايا مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - المنوفية) من ضبط قضايا للاتجار بالمواد المخدرة بلغت قيمتها 3ملايين جنيه.

فتم ضبط نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية) ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

-مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

كما تم ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى –2هاتف محمول)، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

-مديرية أمن المنوفية

ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى –4 هاتف محمول)، بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و 150 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.