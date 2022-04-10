محمود المهدى موهبة فى الأناشيد والقصائد والموشحات الدينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا مع شاب أقصرى موهوب فى الأناشيد الدينية والابتهالات بصوت بديع جعله من نجوم المديح والقصائد مؤخراً فى محافظة الأقصر، وهو الشاب محمود عبده طاهر المهدى، من مركز أرمنت بقرية الرزيقات قبلي، والذى أنشد فى إحدى السهرات الرمضانية بمدينة الأقصر وأطرب قلوب الجميع بالأناشيد فى حب رسول الله.

وفى هذا الصدد يقول الشاب محمود عبده طاهر المهدى إبن مدينة أرمنت، أنه طالب فى الفرقة الرابعة بكلية العلوم فى جامعة الأزهر بأسيوط، حيث تربى على يد والده ومشايخ القرية بأرمنت، وعلمه شقيقه الأكبر أحمد بعض المقامات فى الصوت لكى يتعلم بصورة أفضل فن الإلقاء للأناشيد والقصائد الدينية، حيث بدأت موهبته منذ كان طالب فى المدرسة فقد كان يتقدم للإذاعة المدرسية لتقديم المدائح والأناشيد الدينية.

وأضاف الشاب الأقصرى الموهوب لـ"اليوم السابع"، أنه تعلم من الشيخ جابر الذهبى المداح الشهير بالأقصر، وإبراهيم شاويش فى فرقته أن يظهر بصورة أكبر فى الليالى الدينية والسهرات فى حب رسول الله، موضحاً أنه إنطلق فى تعلم المقامات الصوتية منذ كان فى المرحلة الإعدادية والثانوية، وتربى فى الساحة الرضوانية وتعلم الكثير فى هذا المجال من مجالس الذكر حول الأقصر، فهو يحلم بأن يصبح من نجوم المديح والإنشاد الدينى بالأقصر والصعيد وأن يصل صوته لمختلف أرجاء مصر.

وقدم الشاب الأقصرى محمود المهدى بعض الأناشيد الدينية، وهى "رمضان تجلى وإبتسم طوبى للعبد إذا إغتنم"، و"ياصلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا ياصلاة الزين"، و"عينيك السود يا طه يازين شبكونى وخلونى بطول الليل حرام يانوم على عيوني"، كما قدم إبتهال "سبحت لله فى العش الطيور"، و"آه ياجماله ياجماله سيدنا النبى ياجماله".

أما عن أحلامه فى المستقبل، فيقول الموهبة الأقصرى محمود المهدى، أنه يحلم بأن يصل صوته للجميع على وسائل التواصل الإجتماعى لكى يستمتع الجميع بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هدفه الوحيد ذكر وحب رسول الله بين الجميع، أما على الجانب العلمى فيتمنى أن يواصل دراسته ويتخرج من الكلية بأعلى التقديرات لكى يتمكن من استكمال مسيرته ليخدم المجتمع فى مجاله وهو كلية العلوم فى بلدته ومحافظات الصعيد.