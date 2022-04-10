اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 06:22 م
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محافظ قنا يجرى جولة ميدانية لمتابعة تجديد شبكات المياه بمنطقة الكنوز

الأحد، 10 أبريل 2022 06:05 م
محافظ قنا يجرى جولة ميدانية لمتابعة تجديد شبكات المياه بمنطقة الكنوز جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية بمنطقة الكنوز بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الممول من صندوق التنمية الحضارية، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
 
 أوضح الداودي، أن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب يشمل تغيير خطوط المياه القديمة المتهالكة بالشوارع ذات الأقطار المختلفة ( قطر 8 بوصة ، قطر 6 بوصة ، قطر 4 بوصة )، بالإضافة إلى عمل الوصلات المنزلية ، مشيرا إلى أن الخطوط الجديدة تأتى بنظام "PVC" البلاستيكية لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية أكثر وتدوم لفترة أطول، موجها مسئولى الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء أعمال رصف الشوارع وإعادة المنطقة لمظهرها الحضارى .  
 
 
 
وأضاف الداودي، أن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من تنفيذ المشروع فى اسرع وقت ممكن، موجها بضرورة إزالة نواتج الحفر ورد الشئ لأصله وتمهيد الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين ، كما إلتقى محافظ قنا بعدد من المواطنين ، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على اهالى المنطقة عقب الإنتهاء من تنفيذه .
 
 وأعرب المواطنين، عن فرحتهم وتقديرهم لمحافظ قنا لما يوليه من اهتمام بمتابعة سير المشروعات وحرصه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين .
 
 
يُذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بقنا يستهدف تطوير 5 مناطق بمدينة قنا هى ( منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة ) وتشمل إحلال وتجديد خطوط وشبكات المياه بطول 100 كم ، وخطوط الصرف الصحى بطول 5 كم ، بتكلفة مالية تصل إلى 111 مليون جنيه
 
 
 
 

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