اليوم السابع
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استجابة لرغبات أولياء الأمور..

محافظ دمياط توجه بتعديل جداول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى

الأحد، 10 أبريل 2022 02:58 م
محافظ دمياط توجه بتعديل جداول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بتعديل جداول الصفين الخامس والسادس الابتدائي، وذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور وبما يتوافق مع مطالبهم للتيسير على الطلاب.

وأوضح الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه ووفقاً لتوجيهات محافظ دمياط، تم تعديل جدول الصف الخامس الابتدائى، بحيث تكون على مدار أربعة أيام بدلا من ثلاثة، مشيرًا إلى أن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى بعد التعديل سيكون أيضاً على مدار أربعة أيام وذلك بالتوازى مع امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مع العلم بأن يومى الأربعاء والخميس 11،12 مايو سيبدأ الامتحان الساعة 10.50 صباحا بعد انتهاء امتحانات الصفين الرابع والخامس.

وتأتى الجداول وفقاً لما هو موضح كالآتى.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدمياط (1)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف السادس الابتدائى

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بدمياط (2)

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الخامس الابتدائى

 


دمياط

محافظ دمياط

امتحانات الفصل الخامس والسادس الابتدائى

تعديل جدول امتحانات الفصل الخامس والسادس الابتدائى

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