اليوم السابع
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محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز ملوى

الأحد، 10 أبريل 2022 01:19 م
محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز ملوى محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز ملوى
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال التوسعة والتطوير لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، والمقام على مساحة 11 فدانا بقرية تونا الجبل بمركز ملوي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 89,6 مليون جنيه.

 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بمركز ملوي.

 

شدد محافظ المنيا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات و خطوط التشغيل المستخدمة في تدوير المخلفات، وأكد المحافظ، أن المصنع يخضع لأعمال تطوير ورفع كفاءة وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، لتطوير مصانع تدوير القمامة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المصنع يعمل بخط إنتاج واحد، وجارى الانتهاء من إنشاء وتشغيل خط آخر واستقبال مخلفات مركزي ملوى وديرمواس بطاقة 20 طن قمامة / ساعة.

 

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ملوى

اخبار المنيا

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