محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوى.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال إنشاء مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها في المصنع حيث يجري إنشاء أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا.

ويضم المصنع أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن ، كما يجري استصلاح 120 ألف فدان، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا تابع المحافظ خلال جولته بالمشروع أعمال توصيل المرافق من المياه والكهرباء وتمهيد الطرق ، حيث رافقه خلال الجولة، المهندس جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية، دكتور كامل عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصنع.

أوضح المهندس جمال الغرير، أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية وتشغيل شبكة الكهرباء بالإضافة للانتهاء من أعمال الطرق الخرسانية الخاصة بالمصنع كافة، وجارى الانتهاء من كامل الأعمال الخاصة بخطى الإنتاج.

تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمصنع واستمع للمسئولين عن المشروع ، وكذلك منطقة الاستصلاح لمحصول البنجر.

قال المحافظ، إن دعم المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، لافتا أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا ، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.



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