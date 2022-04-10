محافظ الغربية يتفقد رصف 13 شارعا و 5 طرق فى السنطة وطنطا

الغربية عادل ضرة

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بوضع مطبات صناعية فى الطرق الجديدة التى تقوم المحافظة برصفها خلال خطة العام الحالى أو الماضى فى كافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير بحى أول طنطا ومركز السنطة لمناقشة نسب تقدم الأعمال فى المشروعات الجارية.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ شوارع ( النادى من كفر عصام للبحر بطول 600 متر وعرض 16 متر ، شارع "نادى المعلمين" من كفر عصام للبحر بطول500 متر ، شارع يوسف الصديق من النحاس حتى كفر عصام بطول 700 متر وعرض 12 متر ، شارع عثمان بن عفان من النحاس حتى شارع النادى بطول 400 متر وعرض 13متر ).

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شارع الميهى بطول 600 متر وعرض 12 متر ، شارع الألفى من النحاس حتى طه الحكيم بطول 350متر وعرض 10 متر ، شارع كفر عصام من النحاس حتى دوران النادى بطول 700 متر وعرض 10 متر، شارع كفر عصام من السريع حتى حدود حى أول بطول 400 متر وعرض 8 متر.

وتابع رحمى جولته بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوى حيث يتم رصف شارع عمر زعفان من السيد البدوى حتى شارع المديرية بطول 200 متر وعرض 18 متر، بطبقة البازلت، وذلك استكمالاً لما قامت به المحافظة فى العام الماضى من تطوير محيط المسجد.

واختتم محافظ الغربية جولته فى طنطا بتفقد شارع حسام الدين من المعاهدة حتى السريع بطول 300 متر وعرض ٨متر، شارع محمد الصواف من المعاهدة إلى الطريق السريع بطول 900متر وعرض 12 متر، شارع رياض غرابة من البحر حتى شوبر الدائرى بطول 450 متر وعرض 7متر وشارع أنور من البحر حتى على مبارك بطول 600متر وعرض 10 متر.

وفى السنطة تفقد الدكتور رحمى طريق القرشية بطول 750متر وبعرض متوسط 8متر حتى مدخل قرية ميت يزيد حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديم وفرد طبقة السن حيث بلغت نسبة التنفيذ 5٪ ، كما تفقد الطريق الواصل من قرية بلاى حتى مدخل قرية شنراق بطول 2500 متر وبعرض متوسط 6 متر مارا بقرية الإصلاح.

واختتمت الجولة فى السنطة بتفقد أعمال الرصف فى ( طريق الجميزة ميت ميمون بطول 3300م وعرض 6 متر حيث تم فرد طبقة السن، طريق سحيم الجعفرية بطول 1200 متر وبعرض متوسط 7 متر وطريق منشية عبد الله بطول 6000م وعرض 6م.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، عادل داوود رئيس حى أول طنطا، حاتم مدير التخطيط، زينب سالم مدير الشئون المالية والإدارية والمهندس خلف عبد الرحيم مدير الإدارة الهندسية بالديوان.