محافظ الغربية: 1075 مشروعا لحياة كريمة بتكلفة 4 مليارات جنيه تغير شكل الريف

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فى بيان له أن المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقد اليوم بحضور أعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمبادرة، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة، وخلال الاجتماع أطلع المحافظ على موقف المشروعات والبالغ عددها 1075 مشروعا، حيث انتهى 389 مشروعا بنسبة تنفيذ تخطت الـ 45 % وبتكلفة إجمالية 4474,28 مليون جنيه.

وناقش المحافظ مع أعضاء الوحدة الموقف الحالى لـ 131 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى وعدد 202 مشروعا فى قطاع مياة الشرب بإجمالى تكلفة 962 مليون جنيه، كما ناقش مشروعات قطاع الكهرباء والبالغ عددها 108 مشروعات متنوع ما بين مد شبكات وتنفيذ مهمات، وكذلك الموقف الفعلى لـ 55 مشروعا فى قطاع الغاز الطبيعى و54 مشروعا فى قطاع الاتصالات.

وأشاد المحافظ بتصدر قطاع التربية والتعليم نسب الإنجاز وذلك بنسبة بلغت 96 % حيث انتهى 73 مشروعا من أصل 84 مشروعا وجارى العمل بـ10 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 178,84 مليون، كما أشاد بتقدم الأعمال فى إنشاء 9 مجمعات خدمية حكومية و9 مجمعات زراعية وبيطرية بنسب إنجاز تخطت الـ 90%.

وفى سياق متصل ناقش رحمى ما وصلت إليه نسب التنفيذ فى مشروعات الشباب والرياضة والصحة، حيث بلغ عدد المشروعات فى الشباب والرياضة 29 مشروعا جارى العمل بـ20 مشروعا منها بنسبة إنجاز 19,2% وبتكلفة مالية 187,6 مليون، إلى جانب 24 مشروعا فى قطاع الصحة بتكلفة مالية 521 مليون و 8 مشروعات فى قطاع الإسعاف بتكلفة مالية 18 مليونا.

كما تابع المحافظ أيضًا خلال اجتماعه نسب نهو الأعمال وتطوراتها فى قطاعات الرصف، السكة الحديد، البريد، تبطين الترع، الكباري، العمارات السكنية، سكن كريم، نقاط الشرطة، أبراج المحمول، المجمعات الصناعية، الأسواق والمواقف والحماية المدنية.