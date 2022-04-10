محافظ الشرقية يُشدد على سرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير الجارية بشارع عمر بن الخطاب الرابط بين شارعى طلبة عويضة وأبو بكر الصديق بمدينة الزقازيق والتى تشمل رفع وإزالة الجزيرة الوسطى ونقل كبائن التليفونات وأعمدة الكهرباء، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق لتوسعة الشارع استعداداً لبدء أعمال رصفه وتهيئته أمام حركة المارة والسيارات.

كلف المحافظ رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديريه الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ الأعمال، لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء أعمالها طبقاً للجدول الزمنى المحدد، ليشعر سكان المنطقة بحجم أعمال التطوير والتجميل التى تنفذها المحافظة لإعادة الوجه والجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لشارع طلبة عويضة للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات، لإعادة الانضباط للشارع، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئى صحى للمواطنين.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد طريق مصرف اكوة امتداد شارع طلبة عويضة مروراً بقريتى شيبة والنكارية وصولاً لطريق القنايات / الأشراف بطول 2,4 كم ، ليصدر المحافظ تعليماته لمدير مديريه الطرق برصف الجزء الترابى بالطريق بطول 1,2 كم والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتغطية المصرف المكشوف بطول 1,2 كم , تمهيدا لأعمال رصف ورفع كفاءة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق بحر شيبه الرابط بين امتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق ميت غمر بطول 1,5 كم وعرض 11 م وبتكلفة 7,5 مليون جنيه ، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم فى فك الإختنافات المروريه بمناطق القوميه والغشام وشوارع طلبه عويضه والسلام وعمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة وصولاً لطريق الزقازيق ميت غمر.

رافق المحافظ فى الجولة سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزى مدير مديريه الطرق والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد الاباصيرى رئيس حى ثان .