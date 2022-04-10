محافظ الدقهلية: الحجز الإدارى على واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعا بمسؤولى تقنين أملاك الدولة بالمحافظة وعدد من رؤساء المراكز والمدن لمتابعة العمل فى ملفات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، بحضور المهندسه لطيفه محمود مدير عام منظومة استرداد املاك الدولة، والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة أملاك الدولة، وعدد من أعضاء الفريق المعاون للمحافظ، ورؤساء مراكز المنصوره وبلقاس وشربين ومنية النصر وميت غمر واجا والسنبلاوين وتمى الامديد وبنى عبيد.

ووجه مختار بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفاة للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ على حقوق الدوله والمواطن.

كما وجه المحافظ كافة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين ولجان التسعير بالمحافظة والانتهاء من كافة العقود قبل نهاية شهر ابريل.

وأيضا وجه "مختار" بسرعة الحجز الإدارى على واضعى اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم لان هذه يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة، وأكد "المحافظ" على أن الدوله تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدوله من خلال تقنين واضعى اليد على اراضى املاك الدوله حفاظاً على حقوق الدوله والمواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.