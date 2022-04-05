محافظ الدقهلية تغيير وصيانة كافة المصاعد بالمستشفيات حفاظا على حياة المرضى

الدقهلية: شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديرى المستشفيات الصحية بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية لكافة المصاعد والتأكد من صلاحيتها للاستخدام حرصا على سلامة وحياة المرضى والمترددين.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام المستشفيات، والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والمحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الصحة بتغيير كافة المصاعد التي لا تصلح للاستخدام وصيانة كاملة للمصاعد التي تحتاج إلى صيانة حفاظاً علي حياة المرضي والمترددين من خلال التنسيق مع مديرية الإسكان وبحث توريد وتركيب مصاعد جديدة بدلاً من المعطلة والمتوقفة.

كما وجه "مختار" لمديرى المستشفيات بضرورة توفير أماكن انتظار آدمية تليق بالمواطنين المترددين على المستشفيات والزائرين للمرضي وضرورة حسن الاستقبال من خلال وضع موظفين لديهم خبرة في التعامل مع مشاكل المواطنين وانشاء مكتب بكل مستشفى لتلقي الشكاوى داخل كل مستشفى.

وأكد "المحافظ" على أن نجاح أي منظومة قائم على النجاح في الشق الفني والإداري، ولن تكتمل دائرة النجاح بإهمال شق على الأخر، مؤكداً ضرورة تقديم خدمة طبية على مستوي عالي من الكفاءة لكل المرضي والمترددين على المستشفيات لأن حياة المرضي هي أمانة في رقبة الجميع.

ويذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل لجنة للمرور على المصاعد بكافة المستشفيات الصحية بنطاق المحافظة وإعداد تقرير فنى مفصل حول كفاءة كل مصعد ومدى صلاحيته للاستخدام حرصاً على سلامة المترددين على المستشفيات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة المستشفيات والصيانة الدورية لها وتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي اعلي مستوي من الدقه، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفى إطار التعاون والتنسيق الكامل بين محافظة الدقهليه ووزارة الصحة.