محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات يمثلان إهدارا للثروة القومية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمركزى المنصورة ودكرنس بشأن التصدى الفورى لأعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة.

ففى مركز المنصورة قالت ريحاب المزين رئيس المركز إنه تم متابعة تنفيذ عدد من الإزلالات لتعليمات مبانى وأدوار مخالفة بحوض الزعفران وبن زيد بمدينة المنصورة وشملت الازالة أعمدة وجدران مخالفة زيادة عن نسبة الـ25% دور عاشر علوى وذلك بشارع أحمد الحسينى وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وفى مركز دكرنس قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة لسقف مخالف لمبنى لاحد المواطنين بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بمتابعة نواب رئيس المركز، كما أنه توجد غرفه عمليات ترصد جميع المبانى المخالفة على مدار الـ24 ساعة بنطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة دكرنس.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية لكافة أعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.