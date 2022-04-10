اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 03:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: رفع 30 ألف طن مخلفات صلبة و115 طن مخلفات طبية

الأحد، 10 أبريل 2022 02:15 م
محافظ الإسكندرية: رفع 30 ألف طن مخلفات صلبة و115 طن مخلفات طبية حملات نظافة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد ؛ تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة برفع 30 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 115 ألف كيلو مخلفات طبية، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

 

WhatsApp Image 2022-04-10 at 2.00.54 PM
 

 


محافظه الاسكندريه

حملات النظافة

تطهير صناديق القمامة

الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة