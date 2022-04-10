محافظ الإسكندرية: رفع 30 ألف طن مخلفات صلبة و115 طن مخلفات طبية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وفى هذا الصدد ؛ تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الشركة برفع 30 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 115 ألف كيلو مخلفات طبية، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.