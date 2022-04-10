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للوقاية.. تعرف على إجراءات الحماية المدنية لتجنب حرائق المراكب النيلية

الأحد، 10 أبريل 2022 07:30 م
للوقاية.. تعرف على إجراءات الحماية المدنية لتجنب حرائق المراكب النيلية حريق مركب- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تندلع حرائق العائمات والمراكب النيلية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ووضعت الحماية المدنية مجموعة من المعايير الواجب توافرها للحد من وقوع أى حرائق للعائمات، ومنها:
 
-معاينة المرسى، وعمل جسات لعمق المياه ومسح سطح المياه للتأكد من عدم وجود أجسام طافية.
 
-التأكد من وجود معدات السلامة والأمن والإطفاء بالمرسى.
 
- على إدارة الفندق العائم عمل معاينة لبيت وشمعات الرباط للتأكد من سلامته أو وجود بوادر لانفصالها عن المرسى.
 
-التحرك بعيداً عن الرباط لحل الوحدات فى حالة وقوع حريق والتعاون بين الفنادق لإخماد الحريق.
 
- ضرورة عمل مناورات كل 15 يوماً على الأقل لمدة 60 دقيقة فقط، للحفاظ على صلاحية معدات وأدوات مكافحة الحريق.
 
 
 

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