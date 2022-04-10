لغز في الجريمة.. سر وفاة الأميرة ديانا منذ 24 عاماً

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض "اليوم السابع" من خلال سلسلة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان "لغز في الجريمة"، عددا من الجرائم الخطيرة التي تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة موت الأميرة ديانا التي مر علي وفاتها 24 عاما، التي مازال حادث موتها في نفق مظلم ولغزًا كبيرًا، ولفترة طويلة ظل المقربين منها يصروا على أن الأميرة ديانا قتلت مع سد شخص بأيدى الإستخبارات البريطانية الخارجية "إم أى 6" حتى بعد تبرئة الأخيرة من جانب لجنة التحقيق الخاصة، إلا أن كتابا جديدا لأحد الصحفيين الروس يقول إن الوكالة متورطة فعلًا في الأمر.

مؤلف الكتاب الروسي جينادي سوكولوف أعلن أن كافة الدلائل تشير إلى أن ديانا قتلت في إطار جريمة إنجليزية واضحة، إذ تم التعاقد مع جواسيس بريطانيين لزرع شريحة إلكترونية في السيارة التي كانت تستقلها طليقة ولي العهد البريطانى الأمير تشارلز، ويؤكد الكاتب أن تلك الشريحة سمحت لأحد الجواسيس الذي كان يرافق مجموعة من مصورى المشاهير "باباراتزي" خلال مطاردتهم الأميرة ديانا بتعطيل مكابح السيارة، ما أدى إلى وقوع الحادث ومقتل الأميرة وصديقها.

وقال أيضا، الوصول المفاجئ لثلاثة من الضباط البارزين في جهاز الأمن الخارجي البريطاني إلى باريس قبل أيام من وفاة الأميرة ديانا أثار شكوك عملاء المخابرات الروسية في فرنسا، وذكر الكتاب أيضا أن من المستحيل العثور على أي وثائق عن هذا الترتيب، وأحد آنه "إم آى 6" ضمنت إسكات كل الأطراف التي كانت ضلعًا في المسألة عبر تصفيتها جسديا، ومثلا فإن بعض الشهود اختفوا في ظروف غامضة.