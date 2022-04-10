لأول مرة منذ يونيو.. روسيا تسجل أقل من 100 ألف إصابة أسبوعية بكورونا

أ.ش.أ

انخفض العدد الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ يونيو 2021 .

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بناءً على بيانات مركز مكافحة فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 99 ألفا و194 حالة إصابة بين 4 و10 أبريل الجاري في البلاد، بانخفاض 26 % عن الأسبوع السابق.

وذكر المركز أن عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا يستمر في الانخفاض حيث دخل 20 ألفا و621 شخصًا المستشفى لتلقي العلاج خلال الأسبوع نفسه، بانخفاض بنسبة 15% تقريبًا مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

أما عن الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فقد سجل المركز المعني بمكافحة كورونا في روسيا 2008 حالات وفاة في الفترة المشمولة بالتقرير، أي أقل بنحو 15% عن الأسبوع السابق أيضًا.