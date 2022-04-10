اليوم السابع
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الأحد، 10 أبريل 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تسجل 164 ألفا و481 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 10 أبريل 2022 08:25 ص
كوريا الجنوبية تسجل 164 ألفا و481 إصابة جديدة بكورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، 164 ألفا و481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و333 ألفا و670 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت خلال الفترة نفسها 329 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و421 حالة، مؤكدة أن الحكومة خففت بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.

 


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