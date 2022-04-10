كوريا الجنوبية تسجل 164 ألفا و481 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت خلال الفترة نفسها 329 وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و421 حالة، مؤكدة أن الحكومة خففت بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.